شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: صعيد مصر يشهد حاليًا طفرة عمرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور هاني يونس، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة الإسكان، أهالي صعيد مصر بالطفرة العمرانية التي تحدث الآن، والمشروعات الاستثمارية التي بدأت في صعيد مصر وهذا تعويض عن الفترات التي اهُملت فيها الصعيد لسنوات سابقة، موضحًا أنه يتم الآن إنشاء 9 مدن من الجيل الرابع في صعيد مصر بتكلفة إجمالي 11 مليار جنية.

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وأضاف «يونس»، خلال مداخلة هاتفية، أن ما يميز هذه المدن هي الطفرة الذكية مثل استخدام الطاقة الشمسية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد المعالجة، وبناء المدن على أحدث مستوى من المدن العالمية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أنه تم تقسيم مشروع بناء 9 مدن جيل رابع في صعيد مصر إلى ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى مدينة توشكى الجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط، وسيجري افتتاحهم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 يونيو 2020 المرحلة الأولى منها، حيث تتضمن هذه المدن وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، ووحدات اسكان اجتماعي.

وتابع :«سيكون هناك مشروعات خدمية للسكان اللي هيسكنوا المدن دي، ولأول مرة تم تخصيص 10% من هذه مساحة المدن الجديدة للأنشطة الصناعية والحرفية لنخلق فرص عمل لسكان هذه المدن».