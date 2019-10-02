شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال من مواطني جنوب سيناء على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد مواطني جنوب سيناء لليوم الثاني على الوحدات والمراكز الطبية المختلفة، بكافة مدن المحافظة، لتسجيل أفراد العائلة بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببطاقة الرقم القومي.

وقال الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب، إنه تم تحديد الوحدة الصحية بأبوصويرة والمركز الطبي بمدينة رأس سدر، والمركز الحضري بأبوزنيمة، ووحدة السلام بالعرايشية بمدينة أبورديس، ومركز رعاية الأمومة والطفولة بطور سيناء، والمركز الطبي بالرويسات بمدينة شرم الشيخ، والمركز الحضري بمدينة نويبع.

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ويتوجه المواطن ببطاقة الرقم القومي لأقرب وحدة أو مركز طبي له لتسجيل البيانات الخاصة به وبأسرته كاملة لفتح الملف العائلي .

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، على استمرار توافد المواطنين في اليوم الثاني للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ضمن محافظات المرحلة الأولى، وهي السويس، والأقصر، وجنوب سيناء، وأسوان، التي بدأت، الثلاثاء، في التسجيل وفتح الملف العائلي للأُسر بجميع إدارات المحافظة الصحية بالرقم القومي، دون التقيد بمقر السكن داخل الإدارة الواحدة.

وأكد أن عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل ستتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون ١٨ عامًا، ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومي، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وبأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلي له ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته.

وذكر أن نظام التامين الصحي الشامل يتيح إجراء الفحص الشامل بعد تحديد موعد مُسبق لإتمام الفحص، الذي يتضمن إجراء كشف عام من طبيب الأسرة، وتحليل معملي، وفحص أسنان مجانا لتسجيل الحالة الصحية للمواطن وأسرته، بما يضمن مستقبلا إنشاء خريطة صحية للمواطنين المصريين تعمل على مواجهة أي أمراض في المجتمع المصري وفقا لطبيعة تواجدها في المجتمع ما يضمن خطه تحرك فعاله واستراتيجية.