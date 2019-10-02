شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يدعو «النواب» لاستثمار الجلسات في إنجاز تشريعات هامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأربعاء، التهنئة لأعضاء مكاتب اللجان النوعية بالمجلس عقب إعلان تشكيل هيئات مكاتب اللجان.

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وقال الدكتور على عبدالعال، في كلمته خلال الجلسة العامة، إن المتبقي من عمر هذا المجلس ما بين 46 و48 جلسة عامة، يجب اغتنامها للانتهاء من مناقشة وإصدار التشريعات المطروحة.

وتابع: «هذه الأيام رغم قلتها إلا أن هناك حزمة من التشريعات المهمة أغلبها مكملة للدستور لذا يقتضى الحضور الجيد والاستماع لكل الآراء المؤيدة والمعارضة، وهذا ما يجعل للتشريع قبول لدى الرأي العام».

ودعا رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى الحفاظ على العلاقة الطيبة بينهم، والعمل في جو من الود والاحترام المتبادل خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول.