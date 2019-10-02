شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 37.7% في يوليو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو الماضي إلى 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 720 مليون دولار، بما نسبته 37.7% عن شهر يونيو الذي سبقه والتي سجلت نحو 1.9 مليار دولار.

وذكر البنك المركزي المصري، في بيان، الأربعاء، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال يوليو الماضي زيادة نسبتها 13.6%، بما يعادل 315 مليون دولار مقارنة مع يوليو من العام الماضي 2018.