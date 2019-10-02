شكرا لقرائتكم خبر عن إلامَ تهدف الدولة من إنشاء 9 مدن جديدة في صعيد مصر.. هاني يونس يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني يونس، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الصعيد تشهد حاليا اهتمامًا كبيرًا للغاية، حيث يتم بناء 9 مُدن من الجيل الرابع جديدة في الصعيد وذلك من أجل تشجيع القطاع الخاص أن يدخل باستثماراته في الصعيد وتوفير فرص عمل هناك، وهو هدف تسعى إليه الحكومة بكل ما في وسعها.

وأضاف «يونس»، خلال مداخلة هاتفية، أن هناك شركات في القطاع الخاص تعمل في التشييد العقاري تّعمل حاليا في مدن غرب أسيوط الجديدة ومدينة غرب قنا الجديدة وكذلك أسوان الجديدة، وتم عمل مدرسة النيل بمدينة أسوان الجديدة، وهناك أيضًا تم إنشاء جامعة في تلك المدينة.

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وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن الوزارة قامت بإنشاء مجموعة من الفيلات في مدينة أسوان الجديدة على النيل وسيتم طرحها للحجز قريبا، مؤكدًا أن تلك المدن الجديدة ستكون بؤرة اهتمام من المحافظة التابعة لها، حيث إن الحكومة تهدف إلى توسعة الرقعة العمرانية، وتوفير السكن للأهالي في صعيد مصر.

وتابع :«الأسعار هناك غالية جدا، سعر متر الأرض في أسيوط القديمة وصل لـ 150 ألف جنية، وفي سوهاج نفس الطريقة، لأن مفيش أراضي، فبدأنا نعمر ونتوسع عمرانيا، مدينة أسيوط الجديدة قائمة وفي أهالي موجودين فيها حاليا، كما أن التخطيط العمراني على أعلى مستوى».

وأوضح أن الدولة تستهدف من إنشاء الـ 9 مدن جديدة إلى توفير سكن لـ 4.5 مليون شاب، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، كما تم طرح قطع أراضي للمواطنين في تلك المدن من أجل بنائها طبقا للنموذج المعماري الذي صمم في وزارة الإسكان تفاديًا من أزمة وجود بناء عشوائي في تلك المدن، وستكون أسعار الوحدات في المدن الجديدة في متناول الجميع.