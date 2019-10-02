شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصري يلتقي عددًا من المسؤولين الصرب تحضيرًا للجنة الاقتصادية المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت سفارة مصر في بلجراد لقاءات ثنائية للوفد الاقتصادى المصرى، برئاسة المهندس أسامة صالح، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال المصري- الصربي، وعدد من أعضاء المجلس، وممثلى وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي، مع 3 نواب لرئيسة الوزراء الصربية ووزراء الخارجية والتجارة والاتصالات والسياحة والاقتصاد وكبار دوائر الأعمال، على هامش المشارك في مؤتمر «الفرص القارية للتجارة والاستثمار بين أفريقيا والبلقان: دراسة حالة صربيا».

قال السفير عمرو الجويلي، سفير مصر في صربيا، إن الوزراء الثلاثة الذين حرصوا على استقبال الوفد أبرزوا اهتمام صربيا بدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث عبر وزير الخارجية، إيفتسا داشيتش، عن تطلعه للرئاسة المشتركة للاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة في القاهرة قبل نهاية هذا العام، فيما طالب وزير التجارة والسياحة والاتصالات بأهمية تطوير منظومة الجمارك والقواعد الفنية بين البلدين لتسهيل التجارة في السلع ذات الأولوية، وطرح وزير الاقتصاد، جوران كنزفتش، الفرص المتاحة لقيادات الأعمال المصرية للتعاون من خلال برنامج الخصخصة الذي تطرحها بلاده.

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من جهته، أبرز المهندس أسامة صالح، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال المصري- الصربي، الإمكانات التي توفرها مصر في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الأسواق في مختلف أرجاء العالم، الأمر الذي يؤهلها لأن تصبح بوابة إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

وعرض أعضاء مجلس الأعمال المشاركين الدكتور شريف الجبلى والمهندس مدحت اسطفانوس والدكتور تامر أبوبكر والسيد وليد الحسينى للتحضيرات الحالية للاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الصربي، مقترحين عقده على هامش الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة. وتناول كل من مدير إدارة أفريقيا بوزارة التجارة والصناعة المستشار أحمد بديوى ومدير وحدة أفريقيا بالهيئة العامة للاستثمار «محمود عبدالرحيم» التعريف بالآليات الأفريقية في التجارة والاستثمار مبرزين عوامل الجذب دول البلقان للتصنيع في مصر.

واستضاف سفير مصر لدى صربيا، في دار سكن السفارة، غداء عمل موسع حضره كبار مممثلى دوائر الأعمال من رؤساء شركات وغرف تجارية ومديرى مراكز الأبحاث الاقتصادية ومنظمى المنتديات الاقتصادية الأكبر في البلقان حيث ركز اللقاء على الأنشطة الترويجية المشتركة المتبادلة بين البلدين، حيث طالب الرئيس المشارك لمجلس الأعمال المصري- الصربي المهندس أسامة صالح بعقد مؤتمر الفرص الاستثمارية للتجارة واستثمار بين افريقيا والبلقان سنوياً، موجهاً الدعوة للجانب الصربي للمشاركة في الدورة الثانية من المؤتمر في مصر خلال العام القادم على هامش الاحتفال بيوم أفريقيا.

من جهته، دعا رئيس رابطة الاقتصاديين في صربيا، الكسندر فلاهوفيتش، خلال استقباله الوفد المصرى، تخصيص جلسة خاصة حول الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية في أفريقيا لدوائر الأعمال في البلقان خلال منتدى «كابونيك» الاقتصادى الذي تنظمه الرابطة في صربيا في الأسبوع الأول من مارس ٢٠٢٠، كونه الملتقى الاقتصادى الأكبر في منطقة البلقان.