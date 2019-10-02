شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: تطوير لوائح تدريس الإعلام بجميع كليات ومعاهد الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر الأربعاء، الاجتماع الدوري للجنة قطاع الإعلام والدراسات العامة بحضور الدكتور عادل عبدالغفار، رئيس اللجنة، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم، والدكتور حسن محمدين، مستشار الوزير لشؤون المعاهد والسادة أعضاء لجنة القطاع، وذلك بمقر الوزارة.

وجه الوزير خلال الاجتماع بالتنسيق بين لجنة الإعلام بالوزارة ونظيرتها بالمجلس الأعلى للجامعات، كما وجه بضرورة قيام المعاهد بالمشاركة المجتمعية الجادة في الأطر الجغرافية التي تعمل بها.

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وأكد الوزير على ضرورة تطوير لوائح تدريس الإعلام بكافة كليات ومعاهد الإعلام على مستوى الجمهورية، كما أكد على أهمية متابعة وتقييم أداء المعاهد بشكل عام.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الإعداد لورشة عمل خلال الشهر المقبل لعرض نتائج تقييم لجان المتابعة والتقييم التي قامت بزيارة معاهد الإعلام واللغات خلال العام الدراسي الماضي.

كما تناقش الورشة بحضور أعضاء اللجنة وخبراء الإعلام الأكاديمي والمهني أوجه تطوير الأداء التعليمي والتدريب العملي والمشاركة المجتمعية لمعاهد الإعلام والدراسات العامة.

كما ناقشت اللجنة أوجه تحقيق الانضباط في العام الدراسي الجاري تنفيذاً لقرار مجلس شؤون المعاهد في هذا الشأن.