شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: الرئيس السيسي حرص على سماع مشكلات العارضين في «تراثنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع العارضين اليوم بمعرض «تراثنا» أعطى انطباعا إيجابيا للغاية لدى العارضين، حيث حرص الرئيس على سماع المشاكل والتحديات التي تعترضهم.

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وأضافت «نيفين» خلال مداخلة هاتفية، أن الرئيس حرص على زيارة جميع الأجنحة واستجاب لكل الدعوات التي تلقاها من العارضين لرؤية منتجاتهم، لافتة إلى أن العارضين شعروا بسعادة غامرة لمقابلة الرئيس و«كان يكفيهم رؤيته فقط».

وأوضحت أن معظم الطلبات التي تلقاها الرئيس من العارضين ارتكزت على ضرورة تكثيف إقامة المعارض باعتبار أنها مركز هام لتسويق منتجاتهم الخاصة بصناعات صغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى أن المنتجات المعروضة متميزة للغاية، وأن الرئيس وجه بضرورة زيادة المعارض الداخلية ودعم المعارض الخارجية، وفتح مجالات للعرض بالخارج، وتفقد جناح شمال سيناء، ووجه بتخصيص 350 مليون جنيه؛ لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للحرف اليدوية والتراثية، وأن يوجه جزءا لدعم المعارض الداخلية والخارجية بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر.

وأشارت إلى أن كثيرا من المشاركين في المعرض حاصلون على قروض من الجهاز، والبعض الآخر حاصلون على دعم فني عن طريق توفير تدريب لتطوير الشكل النهائي للمنتج.