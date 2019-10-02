شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 29 ألف طالب وطالبة بجامعة الزقازيق ضمن مبادرة 100 مليون صحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت الفرق الطبية الثابتة العاملة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية ١٠٠ مليون صحة بجامعة الزقازيق، أعمالها، الأربعاء، لإجراء المسح الطبي لطلبة الفرقة الأولي بالجامعة، بعد بلوغهم سن ١٨ سنة وإدراج أسمائهم على السيستم الخاص بالمبادرة الرئاسية ضمن المستهدفين.
وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم فحص ٢٨٩٨٢ طالبًا جامعيًا حتى الآن من خلال 6 فرق طبية بكلية التجارة، ومستشفى الطلبة، وكلية الطب البيطري، كما تم تحويل ٣٥ حالة منهم لمستشفى الأحرار التعليمي لإجراء تحليل الحمض النووي (PCR) كفحص تأكيدي بعد الفحص السريع، ويبلغ عدد الطلبة المستهدفين بالمحافظة 34800 طالب، ويستمر العمل بالجامعة حتى 17 أكتوبر المقبل.
جدير بالذكر أن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بدأت بمحافظة الشرقية في أول مارس ٢٠١٩ ولمدة شهرين ونظراً للإقبال المتزايد وجهت معالي أ.د. هاله زايد، وزيرة الصحة والسكان باستمرار الفحص الذي بلغ عدده ٣٧٧٦٤٨٠ مواطنا في مركز صحة أسرة بكل إدارة صحية بالمحافظة للمصريين وغير المصريين، مروراً بفحص طلبة وطالبات الجامعات الجدد المستهدفين.
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