شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: مليار جنيه لتوفير احتياجات التلاميذ والكبار بمبادرة "نور حياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد مختار، المتحدث الإعلامي لصندوق تحيا مصر، إن مبادرة "نور حياة" تستكمل عملها يوم الإثنين المقبل، وستتواجد في عشرة محافظات، منهم خمسة بدأت أنشطة المبادرة فيها وهي قنا والإسكندرية والمنيا والأقصر والشرقية، وغطت المبادرة فيها مائة ألف تلميذ بعد المسح الطبي.

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وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المحافظات المضافة حديثًا بعد استئناف العام الدراسي هي مطروح والدقهلية والقليوبية والسويس وبني سويف، لافتًا إلى أنه خلال 30 إبريل المقبل سيتم تقييم التجربة والعمل بأرقام موثقة.

وأوضح أن المرحلة الأولى تستهدف 660 ألف تلميذ طبقا للإحصائيات ومن الممكن زيادة العدد مع عمليات الفحص الطبي، مشيراً إلى أن مبادرة نور حياة هي مبادرة تستهدف الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بالنسبة لتلاميذ المرحلة الإبتدائية بالمدارس الحكومية المستحقة للكشف والنظارة مجانًا، وتابع: "80% من مسببات ضعف وفقدان الإبصار في حال اكتشافها مبكرًا يمكن تجنب الإصابة بها".

واستطرد :"المرحلة الثانية من نور حياة عبارة عن قوافل الكشف الطبى على الكبار تستهدف 2 مليون مواطن، سينتج عنها إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء ملتزمين بعملها مجانا بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة"، مؤكدًا أن كل ماسبق مجاني تمامًا ويشمل إجراء عمليات المياه البيضاء وتوفير مليون نظارة للتلاميذ ونصف مليون نظارة للكبار بقيمة مليار جنيه مخصصة من الصندوق.