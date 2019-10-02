شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة والمجلس ينعقد 7 أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، التى انعقدت اليوم الأربعاء، وذلك بعد إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.
وأعلن "عبد العال"، انعقاد الجلسة القادمة لمجلس النواب يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، الموافق 7 من شهر أكتوبر الجارى.
جدير بالذكر، أن مجلس النواب عقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير أمس الثلاثاء، وشهدت توجيه رسائل شديدة اللهجة للحكومة ودعوتها للعمل من أجل حل مشكلات المواطنين، كما عقد المجلس ثلاثة جلسات اليوم الأربعاء، شهدت إعلان تشكيل قوائم عضوية اللجان، والنظر فى الاعتراضات عليها، والجلسة الأخيرة إعلان نتائج الانتخابات النوعية التى أجريت اليوم لاختيار هيئات مكاتب 25 لجنة.
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