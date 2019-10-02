شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: صرف 4 مليار و 587 مليون جنيه من معاشات أكتوبر فى اليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر أكتوبر على مدى ساعات اليوم حيث أشار الى انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الثانى على التوالى حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء الثانى من أكتوبر بلغ اجمالى عدد الحالات 2مليون 892 الف حركة صرف بقيمة اجمالية 4 مليار و 587 مليون جنيه

وسجلت ماكينات الصرافات الالية 932 الف حالة بقيمة مليار و 166 مليون جنيه ومن منافذ صرف البريد مليون و 564 الف حالة بقيمة اجمالية 2 مليار 680 مليون جنية ومن منافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص تم تسجيل 396 الف حالة صرف قامت بصرف 741 مليون جنيه

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد وجهت بصرف معاشات أكتوبر اعتباراً من امس الثلاثاء ، حيث يتاح لاصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الصرف من ماكينات الصرف الآلية “A.T.M” ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتبارًا من صباح الثلاثاء الأول من أكتوبر كما تقرر تقديم صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد والبنوك ليصبح الأول من أكتوبر لتزامن موعد الصرف مع اعياد اكتوبر

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و اشارت وزيرة التضامن ان تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لاصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.