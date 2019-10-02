العربية: ارتفاع ضحايا المظاهرات فى الناصرية بالعراق إلى 6 قتلى و 110 جرحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها ارتفاع الحصيلة فى الناصرية إلى 6 قتلى و 110 جرحى. وأضافت، أن المتظاهرين يقطعون مجددا طريق مطار بغداد الدولى. Advertisements وتشهد المدن والبلدات العراقية تحشيدًا وتحركات يقودها شبان عراقيين احتجاجا على الأوضاع المتردية التى تعيشها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مطالبين بإصلاحات اقتصادية وتنموية وتوفير فرص عمل للشباب العاطل.

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