شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اثنين فى اصطدام سيارة بقطار اقتحمت شريط السكة الحديد بخط المعمورة رشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم أنه أثناء مسير القطار رقم 779 ركاب ما بين رشيد والبوصيلى على خط المعمورة / رشيد، وأثناء عبور السيارة 9214 س ن وشريط السكة الحديد من مكان غير معد وغير مخطط لعبور السيارات والأفراد، تم الاصطدام بها وإلقائها خارج السكة الحديد، ونتج عن ذلك وفاة اثنين من مستقلى السيارة فى الحال.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة أن سائق السيارة لم يلتزم بتعليمات المرور عند عبور شريط السكة الحديد من أماكن العبور المخصصة لذلك، مما تسبب فى وفاة شخصين.

وتناشد الهيئة قائدى المركبات الالتزام بقواعد وتعليمات المرور أثناء عبور شريط السكة الحديد، وذلك للحفاظ على أرواح الأشخاص وممتلكاتهم وحتى لا تتأخر القطارات بأسباب لا علاقة للهيئة بها.