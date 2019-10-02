شكرا لقرائتكم خبر عن فى شهر الانتصارات.. وزارة الدفاع تذيع مواد وثائقية عّن حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الدفاع المصرية، إذاعة مواد وثائقية وتسجيلية عّن حرب أكتوبر المجيدة، وذلك مع بداية شهر الانتصارات، والذى استطاع فيه الجيش المصرى، على العدو الاسرائيلى، فى 6 أكتوبر 1973، وهى الحرب التى شهد لها العالم، لما حققته القوات المسلحة المصرية والشعب المصرى من اعجاز على كافة المقاييس.

وتذيع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، على مدار الشهر العديد من الأفلام الوثائقية، والمواد الفيلمية النادرة عّن حرب اكتوبر، بلإضافة للعديد من الفعاليات والندوات.

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