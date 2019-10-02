شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع فى التعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-10-2019 فى مصر خلال التعاملات المسائية، بعد تراجعها طوال الأيام الثلاثة الماضية، وارتفعت قرابة 10 جنيهات.

وسجل الذهب اليوم فى مصر 682 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، فى ظل تراجع ملحوظ فى حركة المبيعات المحلية بحسب تجار فى سوق الصاغة.

وقال شريف فايق عضو شعبة الذهب، إن سعر أوقية الذهب ارتفعت من 1481 دولارا إلى 1505 دولارا، وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر بصورة ملحوظة



أسعار الذهب اليوم فى مصر: أسعار الذهب اليوم فى مصر: عيار 18 سجل 584 جنيها للجرام

عيار 21 ما قيمته 682 جنيها للجرام.

عيار 24 ما قيمته 780 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5456 جنيها.

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وتسيطر حالة من الغموض والضبابية بشأن مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمقررة أكتوبر الجارى حول التصعيد التجارى بين البلدين، تلقى بظلالها على الأسواق، ولا يمكن التنبؤ بوضع السوق الفترة المقبلة.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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