شكرا لقرائتكم خبر عن «تسريبات الإخوان» تفضح الوجه «الشيطانى» للجماعة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الجماعة الإرهابية تواصل استهداف الدولة والتحريض على المصريين.. «تسريبات الإخوان» تفضح الوجه «الشيطانى» لجماعة الإرهاب.. الإخوانى أسامة عمر يتطاول على الشعب المصرى ويعترف: الجماعة طلعت زبالة.. تسريب صوتى يكشف خطط «الإرهابية » لإسقاط الدولة.. وآخر يفضح مخططاتهم لاستهداف الأكمنة الأمنية.

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