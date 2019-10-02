سكاى نيوز نقلا عن وسائل إعلام عراقية: المتظاهرون يقتحمون مبنى محافظة بابل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، وفقا لوسائل إعلام عراقية اقتحام مبنى محافظة بابل. وأضاف، أن متظاهرين عبروا جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء فى بغداد والقوات الأمنية تحاول أن تفرقهم. وتابعت، أن الأحداث شهدت مقتل متظاهر وإصابة 25 أخرين من ضمنهم 5 من قوات الأمن العراقية. Advertisements وكانت قناة العربية قد أفادت فى نبأ عاجل لها، أن الخارجية الأمريكية تراقب عن كثب تطور المظاهرات فى العراق، ودعت كافة الأطراف فى العراق لوقف التوتر، كما رفضت استخدام العنف ضد المتظاهرين فى العراق.

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