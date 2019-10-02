الأوقاف: وقف أمام مسجد بالغردقة 3 أشهر لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، وقف الشيخ محمد محمود إبراهيم علي إمام وخطيب بإدارة أوقاف الغردقة بمديرية أوقاف البحر الأحمر عن العمل لحين انتهاء التحقيقات أو ثلاثة أشهر أيهما أقرب، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.
قالت وزارة الاوقاف، إن القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف البحر الأحمر.
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