شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: توزيع لحوم أضاحى على 65 ألف أسرة أولى بالرعاية فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن توزيع 65 طن لحوم بمحافظة المنيا فى ضوء الإسهام المجتمعى لوزارة الأوقاف فى توفير الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل وتواصل توزيع لحوم صكوك أضاحلا الأوقاف.



من جانبه عقد اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا، اجتماعا بحضور كل من اللواء أحمد جبريل سكرتير عام المساعد بالمحافظة والشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف المنيا والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش العام بالوزارة، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة بديوان عام المحافظة اليوم الأربعاء، وذلك في إطار التنسيق بين الوزارة والمحافظة لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي.

وأشاد اللواء قاسم حسين بجهود وزارة الأوقاف الدعوية والمجتمعية وخاصة بمحافظة المنيا، حيث تم توزيع6 أطنان من لحوم صكوك أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية في أربع وأربعين قرية بالمحافظة، ليصل ما تم توزيعه بمحافظة المنيا إلى خمسة وثلاثين طنًا من لحوم صكوك الأضاحي في إطار خمسة وستين طنًا تم تخصيصها لخمسة وستين ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة توزع على دفعات متتابعة.



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