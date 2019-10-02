شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين 575.678 من الماعز والأغنام ضد طاعون المجترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشان تحصين الأغنام والماعز ضد مرض المجترات الصغير، يوضح أن إجمالى التحصينات بلغ 575 ألف 678 رأس، منذ بدء انطلاق الحملة القومية للتحصين خلال الفترة من 7 من الشهر الماضى وحتى نهاية الشهر الماضى، بجميع محافظات الجمهورية حفاظا على الثروة الحيوانية من الامراض الوبائية.

وأكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فى تصريحات ”الخليج 365” على استمرار الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات، بجميع قرى المحافظات، لحين انجاز المستهدف للقضاء على المرض والذى يشبه طاعون الأبقار الذى تم القضاء عليه فى وقت سابق، مشيرا إلى أن الخدمات البيطرية. اتخذت جميع الإجراءات التنفيذية للنجاح الحملة، بالتنسيق مع المحافظين، ومديريات الطب البيطرى، وتوفير اللقاحات.

فيما أكد تقرير الهيئة، أن مرض طاعون المجترات الصغيرة يصيب الأغنام والماعز، هو مرض فيروسى، وتكون نسب الإصابة به أعلى فى الماعز أكثر من الأغنام وفى الأعمار الصغيرة أكثر من الكبيرة، وتبدأ الأعراض المرضية بظهور التهابات شديدة فى الفم يصحبها رائحة كريهة والتهابات بالعيون ودموع ووجود إفرازات من الأنف وتكون قشور على الأنف ووجود التهابات بالأمعاء، مما يؤدى إلى حدوث إسهال ذو رائحة كريهة، ونفوق سريع لعدد كبير من الحالات المريضة.

Advertisements

وأوضح تقرير الهيئة، إن التعامل الصحى مع القطعان المصابة هى أن يتم عزل الحالات المصابة بعيدا، ويتم علاجها بالمضادات الحيوية ومضادات الالتهاب المناسبة والفيتامينات، وتحصين باقى القطيع بلقاح طاعون المجترات الصغيرة ورافعات المناعة، مع ضرورة تحصين القطيع سنويا بهذا اللقاح للوقاية من المرض، الذى يسبب نفوق بنسب عالية إذا لم يتم تشخيصه فى المراحل الأولى، مضيفا أن إهماله يسبب انخفاض الإنتاجية وانخفاض اقتصاديات تربية الأغنام والماعز.