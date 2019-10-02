شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مجمع طبى متكامل بمحافظة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، ووزيرة الصحة والسكان، اليوم، بمقر مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون، بشأن إنشاء مجمع طبى متكامل بمحافظة السويس بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة القومية للإنتاج الحربى ممثلة فى شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

ووقّع على البروتوكول كل من اللواء وائل رفعت الساعى، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، واللواء مهندس ماجد سليمان السرتى، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، وهى إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى.

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يأتي توقيع هذا البروتوكول، فى إطار التعاون الوثيق بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة القومية للإنتاج الحربى ومشاركة كل منهما فى تخفيف الأعباء عن كاهل أجهزة الدولة وحرصاً منها على دفع عجلة التنمية.

وبمقتضى البروتوكول، تلتزم وزارة الصحة والسكان بتوفير الاعتماد المالى اللازم لتنفيذ المشروع، وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالموافقات والتصاريح والتراخيص على أعمال المشروع محل البروتوكول من أجهزة الدولة المختلفة ( مياه – صرف صحي – كهرباء – تراخيص – دفاع مدني وخلافه )، وكذا توصيل جميع مرافق المشروع (كهرباء – مياه – صرف صحي)، وذلك بصفته مالك المشروع وعلى نفقته الخاصة، كما تقوم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة من جانبها بتنفيذ أعمال المجمع الطبي المتكامل المزمع إقامته في محافظة السويس، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 18 شهراً.