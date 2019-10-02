الوفد الاقتصادى المصرى يلتقى مسئولين بصربيا تحضيرا للجنة الاقتصادية المشتركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت سفارة مصر فى بلجراد لقاءات ثنائية للوفد الاقتصادى المصرى برئاسة المهندس أسامة صالح الرئيس المشارك لمجلس الأعمال المصرى - الصربى وعدد من أعضاء المجلس، وممثلى وزارتى التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى، مع ثلاثة نواب لرئيسة الوزراء الصربية وزراء الخارجية والتجارة والاتصالات والسياحة والاقتصاد وكبار دوائر الأعمال، على هامش المشارك فى مؤتمر "الفرص القارية للتجارة والاستثمار بين أفريقيا والبلقان: دراسة حالة صربيا".

سفير مصر فى بلجراد يستقبل الوفد الاقتصادى المصرى

وأضاف "الجويلى" أن الوزراء الثلاثة الذين حرصوا على استقبال الوفد أبرزوا اهتمام صربيا بدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث عبر وزير الخارجية "إيفتسا داشيتش" عن تطلعه للرئاسة المشتركة للاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة فى القاهرة قبل نهاية هذا العام، بينما طالبت وزارة التجارة والسياحة والاتصالات بأهمية تطوير منظومة الجمارك والقواعد الفنية بين البلدين لتسهيل التجارة فى السلع ذات الأولوية، وطرح وزير الاقتصاد "جوران كنزفتش" الفرص المتاحة لقيادات الأعمال المصرية للتعاون من خلال برنامج الخصخصة الذى تطرحها بلاده.

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لقاءات الوفد الاقتصادى المصرى فى بلجراد

من جانبه، أبرز المهندس أسامة صالح الرئيس المشارك لمجلس الأعمال المصري- الصربى الإمكانات التى توفرها مصر فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بالعديد من الأسواق فى مختلف أرجاء العالم، الأمر الذى يؤهلها لأن تصبح بوابة إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

وعرض أعضاء مجلس الأعمال المشاركين الدكتور شريف الجبلى والمهندس مدحت اسطفانوس والدكتور تامر أبو بكر ووليد الحسينى للتحضيرات الحالية للاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى الصربى، مقترحين عقده على هامش الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة.

وتناول كل من مدير إدارة أفريقيا بوزارة التجارة والصناعة المستشار أحمد بديوى ومدير وحدة أفريقيا بالهيئة العامة للاستثمار "محمود عبد الرحيم" التعريف بالآليات الأفريقية فى التجارة والاستثمار مبرزين عوامل الجذب دول البلقان للتصنيع فى مصر.

واستضاف سفير مصر لدى صربيا، بدار سكن السفارة، غداء عمل موسع حضره كبار ممثلى دوائر الأعمال من رؤساء شركات وغرف تجارية ومديرى مراكز الأبحاث الاقتصادية ومنظمى المنتديات الاقتصادية الأكبر فى البلقان حيث ركز اللقاء على الأنشطة الترويجية المشتركة المتبادلة بين البلدين، حيث طالب الرئيس المشارك لمجلس الأعمال المصري- الصربى المهندس "أسامة صالح" بعقد مؤتمر الفرص الاستثمارية للتجارة واستثمار بين افريقيا والبلقان سنوياً، موجهاً الدعوة للجانب الصربى للمشاركة فى الدورة الثانية من المؤتمر فى مصر خلال العام القادم على هامش الاحتفال بيوم أفريقيا.

من جانبه، دعا رئيس رابطة الاقتصاديين فى صربيا "الكسندر فلاهوفيتش"، خلال استقباله الوفد المصرى، تخصيص جلسة خاصة حول الفرص التى توفرها منطقة التجارة الحرة القارية فى أفريقيا لدوائر الأعمال فى البلقان خلال منتدى "كابونيك" الاقتصادى الذى تنظمه الرابطة فى صربيا فى الأسبوع الأول من مارس 2020، كونه الملتقى الاقتصادى الأكبر فى منطقة البلقان.