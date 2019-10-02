شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 6 أكتوبر: 10 جنيهات سعر تذكرة الأتوبيس فائق الجودة بين زايد وأكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، إنه بالتنسيق مع مشروع النقل الجماعي الخاص بجامعة القاهرة وبالتنسيق مع وزارة البيئة؛ تم عمل جهدًا مكثفًا للانتهاء من مشروع تشغيل أتوبيسات فائقة الجودة لربط أكتوبر والشيخ زايد بمترو جامعة القاهرة، بالتزامن مع العيد القومي لمدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف «مختار» خلال مداخلة هاتفية، أن المشروع يوفر في حدود 50 ميني باص و20 أتوبيس، في منظومة ذكية بالكامل، وتخدم جميع أهالي أكتوبر والشيخ زايد سواء طلبة أو مواطنين عاديين، مع الاختلاف في السعة لكل مركبة.

Advertisements

وأشار إلى أن المنظومة تتاح عبر تطبيق خاص بشركة مواصلات مصر، يمكن من خلاله معرفة أماكن المحطات وتوقيتاتها والتعريفة الخاصة بالرحلة ومسارها.

وأوضح أن المشروع سيكون عامل جذب للاستثمار في المدينة من خلال ربط أكتوبر والشيخ زايد بجامعة القاهرة، لافتًا إلى أن هناك محطات ونقاط توقف تفوق 60 موقع انتظار ستكون مجهزة بخرائط وموفّر لها جميع البيانات عبر التطبيق.

وتابع: «يجري حاليًا عملية تشغيل تجريبي للأتوبيسات وخلال الفترة المقبلة، ومع نهاية أكتوبر سيبدأ العمل بالقوة الكاملة، وسعر التذكرة المبدأي حتى الآن 10 جنيهات حتى يتم الإعلان عن التعريفة النهائية مع اكتمال العمل بالمشروع».