شكرا لقرائتكم خبر عن بدء زفة جسد الأنبا بيشوي لنقله إلى المزار الدائم في دير دميانة بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ دير القديسة دميانة في براري بلقاس بمحافظة الدقهلية زفة جثمان الأنبا بيشوي، داخل الكنيسة الكبرى بالدير، تمهيدًا لنقلها إلى مزار الدير، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى له تنفيذًا لوصيته.

وطلب الأنبا ماركوس، مطران دمياط وكفر الشيخ، رئيس دير القديسة دميانة، تنظيم الزفة بحيث يتم الدخول بالجسد من الباب الأمامى للكنيسة، وعمل زفة داخل الكنيسة وبعدها يتوجه به إلى المزار.

وقال «ماركوس»: «نظرا لضيق المكان داخل المزار يسمح أولا بدخول الآباء الأساقفة والآباء الكهنة حسب ما يسع المكان، وبعدها يتم ترك فرصة لكل الشعب أن يدخلوا ويأخذوا بركة سيدنا».

Advertisements

وسمح الأنبا ماركوس بعد انتهاء القداس الإلهي، وانتهاء كلمات التعزية أن يدخل الجسد مع الآباء لتبدأ زفته في الكنيسة ومنها إلى المزار، مضيفًا أن «عطاء الأنباء بيشوي اقتراب من النصف قرن ومهما قيل عنه لا نوفيه حقه، ولكن حقه أخذه كاملا في السماء».

ونقل «ماركوس» التعازي نيابة عن البابا تواضروس الثاني، باب الإسكندرية، مؤكدا أنه «لولا كثرة الارتباطات واحتمال سفره خارج مصر لكان بيننا الآن ووجه شكره لجميع الحضور».

أوضح أن «المزار ملحق بمزار سابق للأساقفة السابقين والذين تولوا الإبراشية والدير وهم الأنبا اندراوس والأنبا تيموثاوس والأنبا بطرس وتوجد رفاتهم به».

جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكري السنوية الأولى للأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة، ومراسم نقل جثمانه إلى مزار الدير، بحضور الأنبا ماركوس، مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى ورئيس دير القديسة دميانة، والأنبا بنيامين، مطران المنوفية والأنبا بولا مطران طنطا، والأنبا أرميا، رئيس المركز الثقافي.

يذكر أن الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى ورئيس دير القديسة دميانة، وافته المنية 2 أكتوبر 2018، إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء عودته من رحلة رعوية بالخارج.