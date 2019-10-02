شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة و«بوبي تشين» في حضرة المعز لدين الله الفاطمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصطحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الشيف العالمي «بوبي تشين»، وهو من أصول مصرية، في جولة بشارع المعز لدين الله الفاطمي، فيما تبادلت الوزيرة و«بوبي تشين» وجهات النظر فيما يتعلق بأوجه التعاون الممكنة بينه وبين الوزارة للترويج لمصر، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة به في تنظيم دورات تدريبية للطهاة المصريين للاستفادة من خبراته وأفكاره المبتكرة في فنون الطهي، وفي أساسيات الضيافة وإجراءات الصحة والسلامة المهنية وسلامة الغذاء.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع والذي يعد أحد الركائز الأساسية بمحور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وأوضحت الوزيرة أن الأكلات المحلية الخاصة بكل دولة أصبحت من العوامل التي تساهم في جذب السائحين، مشيرة إلى أن الطعام يعد جزءا من التجربة السياحية للسائح، حيث إن الأكلات المشهورة والأصيلة بأي دولة تعطيها هويتها والطابع الخاص بها..

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من جانبه، أكد الشيف العالمي بوبي تشين استعداده للتعاون مع الوزارة في المجالات المختلفة، مؤكدا على حبه لمصر ورغبته في المساهمة في الترويج لها عالميا، خاصة أنه ينتمي لجذور مصرية، مشيرا إلى شغفه بمهنته، لافتا إلى أنه يتطلع دائما لتعليم جيل جديد من هواة الطبخ.

وخلال اللقاء قامت الدكتورة رانيا المشاط باصطحاب الشيف العالمي بوبي تشين في جولة سياحية بشارع المعز ومنطقة الحسين.

جدير بالذكر أن «بوبي تشين» هو واحد من أشهر الطهاة في العالم ويشارك في العديد من أشهر البرامج الخاصة بالطبخ، وهوصاحب مطاعم ومؤلّف كتب في فن الطهي.

حصل بوبي تشين على درجة البكالوريوس في العلوم الماليّة والاقتصاد في إنجلترا، وانتقل إلى مدينة نيويورك وبدأ حياته العملية في بورصة نيويورك، ثم ترك كل هذا ليعمل في المجال الذي يحبه ليصبح واحداً من أشهر «الشيفات» في العالم.