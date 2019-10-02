شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وحدتي قسطرة القلب والأطفال المبتسرين بمستشفى النيل بشبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، والدكتور عماد كاظم، رئيس هيئة التأمين الصحي، وحدة قسطرة القلب بمستشفى النيل للتأمين الصحي في شبرا الخيمة، بتكلفة 7 ملايين جنيه، ضمن خطة المحافظة للقضاء على قوائم الانتظار.

وافتتح المحافظ ورئيس هيئة التأمين الصحي وحدة الأطفال المبتسرين بالمستشفى بعد تطويرها وتزويدها بـ12 حضانة جديدة، وذلك بحضور الدكتور جمال حجاج، رئيس فرع التأمين الصحي بالقليوبية، والدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عيد العطار، مدير المستشفى.

قال المحافظ إن «الدولة تولي قطاعي التعليم والصحة أهمية قصوى إلى جانب كافة القطاعات، وتوفر الكثير من الخدمات والأجهزة والمعدات والكوادر البشرية»، مشيرا إلى «حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة وصيانة كافة القطاعات الخدمية».

محافظ القليوبية ورئيس هيئة التأمين الصحي يفتتحان وحدة قسطرة القلب ووحدة الأطفال المبتسرين بمستشفى النيل بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية ورئيس هيئة التأمين الصحي يفتتحان وحدة قسطرة القلب ووحدة الأطفال المبتسرين بمستشفى النيل بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية ورئيس هيئة التأمين الصحي يفتتحان وحدة قسطرة القلب ووحدة الأطفال المبتسرين بمستشفى النيل بشبرا الخيمة