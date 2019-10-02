شكرا لقرائتكم خبر عن لتصدّع مبانيها.. محافظ بني سويف يأمر بإخلاء مدرسة ابتدائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بني سويف، بإخلاء مدرسة عمرو بن العاص، لوجود تصدعات وشروخ بالمبنى وتحويل طلابها للفترة المسائية بمدرسة الشعب الابتدائية بمدينة بنى سويف .

وقال محمد حسام، وكيل وزارةالتربية والتعليم، إن اجتماعا تم عقده بحضور مدير التعليم الابتدائى ومدير إدارة بنى سويف ومسئولي قسم المباني بالإدارة ومديري مدرستي عمرو بن العاص والشعب الابتدائية، لمناقشة وضع المدرسة للتنسيق فيما يتعلق بنظام الفترتين بمدرسة الشعب، حيث تقرر تشغيل المدرسة بنظام الفترتين.

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وأضاف أن هيئة الابنية التعليمية، ببنى سويف، قامت بإرسال لجنة من فنيها ومهندسيها إلى المدرسة عقب تلقيها تقريرا من مسؤولى المدرسة وإدارة المبانى بادارة بنى سويف التعلمية عن ظهور شروخ وتصدعات في سلالم المدرسة مما يهدد حياة التلاميذ بالخطر، وعلى الفور أنتهت اللجنة إلى ضرورة إيقاف الدراسة داخل مبانى المدرسة ونقلها إلى أي مدرسة أخرى لحين قيام هيئة الابنية التعليمية، بترميمها وإصلاحها .

كان أولياء أمور مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية، فوجئوا بقرار مديرية التعليم بإيقاف الدراسة بها، ونقل ما يقرب من 500 تلميذ إلى مدرسة الشعب الابتدائية للعمل فترة مسائية.

وقال محمد يوسف، 34 سنة، موظف، إننا «تعودنا على إرسال أولادنا لمدرسة عمرو بن العاص الابتدائية على مدار الأعوام الماضية وفوجئنا بعد أسبوع من الدراسة، بإيقاف الدراسة بها بسبب شروخ في المبنى»، واضاف: «أين مسؤولى التعليم وهيئة الأبنية قبل دخول التلاميذ إلى المدرسة ولماذا لم يتم إخبارنا قبل بداية الدراسة وخاصة وأن التلاميذ كانوا موجودين على مدار اسبوع كامل منتظمين في العملية التعليمية».