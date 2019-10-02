شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يقرر حجب قنوات بانوراما 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد شركة النايل سات والمنطقة الحرة الإعلامية لوقف بث قنوات بانوراما بشكل مؤقت لمدة ٦ شهور اعتبارا من مساء الأربعاء لحماية المشاهدين من ممارسات الخداع والتضليل فى تسويق الأدوية والمستحضرات مجهولة الهوية والمصدر. كان المجلس الأعلى لتنظيم قرر حجب قنوات بانوراما بشكل مؤقت لمدة ٦ شهور بسبب تلاعبها بالترددات بين قنواتها الأربعة ومخالفتها قانون الملكية الفكرية ببث محتويات إعلامية مملوكة لآخرين. وأثبتت التحقيقات التي أجراها المجلس بحضور الممثل القانوني لبانوراما وجود تلاعب حول ترددات القنوات الأربعة للتهرب من المسؤلية القانونية ومخالفة بانوراما المعايير والضوابط الصادرة عن المجلس وقيامها ببث برامج وإعلانات طبية لمستحضرات مجهولة الهوية تخاطب المرضى والأطفال بشكل يمثل خداعا وتضليلا للمشاهدين ويعرض صحة المرضى والأطفال للخطر.

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