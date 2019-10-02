شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية»: انتشار واسع لوعاظ الأزهر في مدن السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت القافلة التي شارك فيها وعاظ الأزهر الشريف في محافظة السويس، تنفيذ الكثير من الفعاليات التوعوية والانتشار الواسع بين المواطنين والشباب والطلاب في المدارس والمعاهد، في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف تواجد الوعاظ في مختلف المحافظات وتوعيتهم بالقضايا التي تلامس واقعهم بشكل مباشر.

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وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د. نظير محمد عياد، إن برنامج عمل القافلة يستهدف مناقشة العديد من القضايا التي تشغل اهتمام الجمهور، خصوصًا الشباب، من خلال التواصل المباشر معهم في مختلف أماكن تواجدهم، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم بلغة سهلة ومفهومة تبين وسطية الدين الإسلامي وتحذر من المفاهيم المغلوطة حول القضايا الفكرية والمجتمعية.

وأشار الأمين العام إلى أن لقاءات القافلة تركز أيضًا على توعية الناس بأمانة الكلمة وخطرها في بث الشائعات التي تهدم الأوطان، مع ضرب النماذج الواقعية على ذلك من التاريخ، وكيفية العمل على التصدي لهذه الشائعات من خلال بيان دور كل فرد من أفراد المجتمع في ذلك.

وأوضح أن اللقاءات والندوات التي يعقدها أعضاء القافلة تعمل على ترسيخ الوسطية والتسامح والتعايش السلمي في مواجهة المحاولات المستمرة لبث الفرقة في نفوس أفراد المجتمع، والوقوف في وجه الشائعات التي يروجها أعداء الوطن.