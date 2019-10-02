شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز المشروعات الصغيرة: الرئيس حرص على سماع مشكلات العارضين فى "تراثنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع العارضين اليوم بمعرض "تراثنا" أعطى انطباعاً إيجابياً للغاية لدى العارضين، حيث حرص الرئيس على سماع المشاكل والتحديات التى تعترضهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس حرص على زيارة جميع الأجنحة واستجاب لكل الدعوات التي تلقاها من العارضين لرؤية منتجاتهم، لافتة إلى أن العارضين شعروا بسعادة غامرة لمقابلة الرئيس و"كان يكفيهم رؤيته فقط".

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وأوضحت أن معظم الطلبات التى تلقاها الرئيس من العارضين ارتكزت على ضرورة تكثيف إقامة المعارض باعتبار أنها مركز هام لتسويق منتجاتهم الخاصة بصناعات صغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى أن المنتجات المعروضة متميزة للغاية، وأن الرئيس وجه بضرورة زيادة المعارض الداخلية ودعم المعارض الخارجية، وفتح مجالات للعرض بالخارج، وتفقد جناح شمال سيناء، ووجه بتخصيص 350 مليون جنيه؛ لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للحرف اليدوية والتراثية، وأن يوجه جزء لدعم المعارض الداخلية والخارجية بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر.

وأشارت إلى أن كثير من المشاركين في المعرض حاصلين على قروض من الجهاز، والبعض الأخر حاصلين على دعم فني عن طريق توفير تدريب لتطوير الشكل النهائي للمنتج.