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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها عقب الاحتجاجات العنيفة فى العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن الأمم المتحدة تعرب عن قلقها عقب الاحتجاجات العنيفة فى العراق.

وكانت الخارجية الأمريكية، قد دعت  كافة الأطراف فى العراق لخفض التوتر، وأعلنت أنها تراقب عن كثب تطور المظاهرات فى العراق، ورفض استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وتشهد المدن والبلدات العراقية تحشيدًا وتحركات يقودها شبان عراقيين احتجاجا على الأوضاع المتردية التى تعيشها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مطالبين بإصلاحات اقتصادية وتنموية وتوفير فرص عمل للشباب العاطل.

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