شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء العراقية: فرض حظر للتجوال بمحافظة ذى قار بدءا من الثامنة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وكالة الأنباء العراقية، مساء الأربعاء، فرض السلطات الأمنية لحظر للتجوال فى مدينة ذي قار بدءاً من الثامنة مساء اليوم.

ودعا محافظ ذي قار إلى التهدئة وضبط النفس والتعاون مع القوات الأمنية العراقية للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

فيما أكدت الوكالة العراقية الرسمية اندلاع حريق داخل مبنى محافظة ميسان، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.