شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام العراقى: مقتل 4 متظاهرين وإصابة 50 آخرين فى مدينة ذى قار العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وسائل إعلام عراقية، اقتحام عدد من المتظاهرين العراقيين، مساء اليوم الأربعاء، لمبنى محافظة بابل.

وِأشارت مصادر صحفية عراقية عن عبور عدد من المتظاهرين لكوبرى الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء فى بغداد وسط محاولات من القوات الأمنية العراقية تفرقتهم.

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فيما قال موقع السومرية نيوز، إن أربعة متظاهرين عراقيين قتلوا وأحد المنتسبين لقوات الشرطة العراقية، فضلاً عن إصابة 50 آخرين فى التظاهرات التى تجددت فى شوارع المدينة.