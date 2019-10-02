شكرا لقرائتكم خبر عن "الوجه المبتسم" يزين سطح القمر مساء اليوم.. كونوا على الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن رصد هلال القمر مساء اليوم الأربعاء، سيكون مميزا، حيث ستبدو أحد تضاريس سطحه مثل "وجه مبتسم" عند رؤيتها من خلال التلسكوب أو كاميرا مزودة بعدسة تكبير.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه فى مثل هذا الوقت بداية الشهر القمرى يمكن رصد منطقة على سطح القمر تسمى (بحر الشدائد) دائرية الشكل وداكنة تبدو كوجه مبتسم عندما تمر أشعة الشمس فوق تلك المنطقة حيث تضىء الحافة المتقوسة التى تشبه (الفم) وتضىء أسفل الفوهتين (العينين) وتخترق السهول القمرية.

وأوضح التقرير أن هذا المنظر للوجه المبتسم سوف يتكرر من جديد مطلع شهر ربيع الأول المقبل وفى بقية شهور السنة.