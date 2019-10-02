"الأعلى للإعلام" يقرر حجب قنوات بانوراما 6 أشهر لمخالفة قانون الملكية الفكرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حجب قنوات بانوراما بشكل مؤقت لمده 6 شهور بسبب تلاعبها بالترددات بين قنواتها الأربعة ومخالفتها لقانون الملكية الفكرية ببث محتويات إعلامية مملوكة لآخرين . أثبتت التحقيقات التى أجراها المجلس بحضور الممثل القانونى لقنوات بانوراما وجود تلاعب حول ترددات القنوات الأربعة للتهرب من المسؤلية القانونية ومخالفة بانوراما المعايير والضوابط الصادرة عن المجلس وقيامها ببث برامج وإعلانات طبيه لمستحضرات مجهولة الهوية تخاطب المرضى والأطفال بشكل يمثل خداعا وتضليلا للمشاهدين ويعرض صحة المرضى والأطفال للخطر. Advertisements وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد عقدت اجتماعًا لها اليوم، لمناقشة عدد من "الجرائم الإعلامية" التى ارتكبتها 3 قنوات هى بانوراما دراما ومصر البلد ومصر الحياة.

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