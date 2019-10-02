البابا تواضروس يترأس صلوات عشية قبيل عظته الأسبوعية بالكاتدرائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء صلوات عشية بكنيسة العذراء بالأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. عقب الصلوات، يلقى البابا تواضروس عظته الأسبوعية وسط حضور كثيف من شعب الكنيسة والأساقفة والكهنة. Advertisements كان قداسة البابا تواضروس الثانى قد افتتح مؤتمر كهنة الكنيسة القبطية بمنطقة الخليج العربى وحضر جلسات المؤتمر والختام بدير الانبا بيشوى بوادى النطرون.

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