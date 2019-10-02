شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يجتمع بلجنة قطاع الإعلام والدراسات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدورى للجنة قطاع الإعلام والدراسات العامة، بحضور د. عادل عبد الغفار رئيس اللجنة، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، والدكتور حسن محمدين مستشار الوزير لشئون المعاهد وأعضاء لجنة القطاع بمقر الوزارة.

وجه الوزير خلال الاجتماع بالتنسيق بين لجنة الإعلام بالوزارة ونظيرتها بالمجلس الأعلى للجامعات، كما وجه بضرورة قيام المعاهد بالمشاركة المجتمعية الجادة فى الأطر الجغرافية التى تعمل بها، مؤكدا ضرورة تطوير لوائح تدريس الإعلام بكافة كليات ومعاهد الإعلام على مستوى الجمهورية، كما أكد أهمية متابعة وتقييم أداء المعاهد بشكل عام.

وناقشت اللجنة فى اجتماعها الإعداد لورشة عمل خلال الشهر المقبل لعرض نتائج تقييم لجان المتابعة والتقييم التي قامت بزيارة معاهد الإعلام واللغات خلال العام الدراسى الماضى.

Advertisements

كما تناقش الورشة بحضور أعضاء اللجنة وخبراء الإعلام الأكاديمي والمهني أوجه تطوير الأداء التعليمى والتدريب العملى والمشاركة المجتمعية لمعاهد الاعلام والدراسات العامة.

كما ناقشت اللجنة أوجه تحقيق الانضباط فى العام الدراسى الجارى تنفيذاً لقرار مجلس شئون المعاهد فى هذا الشأن.