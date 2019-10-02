شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الكهرباء: 28 ألف 200 ميجا وات أقصى حمل بالشبكة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ،أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ امس الثلاثاء 28 ألف 100 ميجا وات،معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الأربعاء 28 ألف 200 ميجا وات.

و توقع الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الأربعاء قدرها 18 ألف 50 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.