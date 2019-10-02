مركز بحوث الإسكان ينظم مؤتمره الدولي الثاني في ديسمبر القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: ينظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان يومي 8 و9 ديسمبر القادم المؤتمر الدولي الثاني(صناعة الطرق الخضراء المستدامة في مصر) تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور محمد شاكر وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والمهندس كامل الوزير وزيرالنقل. وصرح الدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء اليوم بأن تنظيم المؤتمر يهدف إلى جمع الوزارات المعنية وكبار العلماء والباحثين وطلبة البحوث؛ لتبادل ومشاركة الخبرات العلمية ونتائج البحوث ويسمح بعرض ومناقشة أحدث الإبتكارات والاتجاهات وأفضل الممارسات المتبعة في مجال المخاطر والكوارث الطبيعية وسلامة الطرق ووسائل النقل والصيانة الذكية لها. وقال الذهبي إن ذلك يأتي انطلاقاً من إيمان وزارة الإسكان ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بأهمية تفعيل دور البحث العلمي في خدمة المجتمع والقضايا الهندسية الملحة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والاهتمام بمجال تنمية التخطيط البيئي والعمارة الخضراء المستدامة بجمهورية مصر العربية.

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