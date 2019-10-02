رئيس عربية النواب: رؤية السيسي بوصلة العمل بدور الانعقاد الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

أكد أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي هي بوصلة عمل اللجنة في الفترة المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، عقب فوزه برئاسة اللجنة في الانتخابات التي أجريت اليوم، وفاز بمنصب الوكيل النائب أحمد فؤاد أباظة، وأحمد إمبابي، والنائبة سحر صدقي، أمينا للسر.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية أحد أهم ملفات اللجنة في إطار اهتمام مصر بهذه القضية التي لن يتم التخلي عنها نهائيا.

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وأوضح رسلان، أن اللجنة تولي اهتماما كبيرا بالملفات العربية والعلاقات مع دول شمال إفريقيا والخليج والشام واليمن.

وأكد مساندة اللجنة لكلا من السعودية والإمارات في حربها ضد الإرهاب في اليمن، ضد الميليشيات المسلحة.

وأعلن أحمد رسلان، رفض تدخل بعض الجهات الأجنبية في الشؤون العربية، خصوصا إيران وتركيا، لاسيما وأن الأخيرة تقوم بدور مشبوه لتنفيذ مخطط التنظيم الدولي للإخوان في تفتيت الأمة العربية.