برتوكول تعاون بين "العربية للتصنيع" وشركة السويدي لتنفيذ مشروعات البنية التحتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس عماد زكى السويدي رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي الكتروميتر مصر"، توقيع بروتوكول للتعاون والشراكة في مجالات الصناعة المختلفة.

وتأتي تلك المباحثات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التواجد المصري بالدول الإفريقية وتلبية احتياجات مشروعات التنمية محليا وإفريقيا، بالشراكة والتكامل بين المؤسسات الصناعية الوطنية.

وأوضح التراس أنه جرى الاتفاق على تبادل الخبرات الفنية والتعاون والشراكة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة الشمسية والإلكترونيات وكافة مشروعات التنمية بالسوق المحلى والأفريقية.

ولفت إلى التحضير والتنسيق مع شركة السويدي للمشاركة في مؤتمر الاستثمار الإفريقي، والأسبوع الصناعي الإفريقي، وأسبوع البنية الأساسية في أفريقيا، وصنع في أفريقيا، واستثمر في أفريقيا.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن دراسة التصنيع المشترك للعدادات الذكية والمسبقة الدفع والعادية للكهرباء والغاز والمياه وشبكاتها ووحدات الاتصال والسوفت وير الخاص بها، ومعامل الاختبار ومراكز الصيانة، مشيرا إلى تدريب الأشقاء الأفارقة بالهيئة العربية للتصنيع على ماكينات CNC.

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وأكد التراس، أن الهيئة وضعت التصدير ودعم التصنيع بدول القارة الإفريقية على رأس اولوياتها خلال المرحلة الحالية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لزيادة التواجد المصري في دول القارة السمراء.

ولفت في هذا الإطار إلى دخول الهيئة في تحالف مع عدد من الشركات المصرية ومنها شركة المقاولون العرب وعدد من الشركات الوطنية، بالإضافة إلى شركة بلجيكية لتنفيذ عدد من المشروعات بدول القارة الأفريقية.

من جانبه أشاد المهندس عماد زكي السويدى، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية، معربا عن تطلع شركة السويدي للتوسع في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الهيئة تمتد إلى مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا، لتنفيذ مشروعات التنمية وتلبية احتياجات السوق المحلي والإفريقى.

كما أوضح "السويدي" أنه تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من الهيئة العربية للتصنيع وشركة السويدي لدراسة الإحتياجات بدول القارة الإفريقية ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج أو لتنفيذ مشروعات صناعية تنموية بعدد من الدول الإفريقية.