السيسي يفتتح معرض "تراثنا".. ويوجه بدراسة إقامته بشكل دائم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات والذي يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".

وقال بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم إن الرئيس التقى أثناء تفقده المعرض بمعظم العارضين وأصحاب المشروعات من مختلف المحافظات، حيث شجعهم الرئيس على التوسع وزيادة الإنتاج لتوفير فرص عمل جديدة ونقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات السوق الداخلي والخارجي لتحقيق أعلى عائد ممكن لهم ولتكون من أهم دعائم التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

Advertisements

كما استمع الرئيس من العارضين لمقتراحاتهم بشأن زيادة تنافسية تلك المنتجات وتسويقها سواء داخل مصر أو خارجها.

ووجه الرئيس بزيادة مقدار الدعم المالي المقدم للمعرض من قبل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة إقامة المعرض بشكل دائم على مدار العام مع إقامة معارض خارجية لفتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم.

ويعتبر معرض "تراثنا" من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية والذي يضم حوالي ٥٠٠ عارض في هذا المجال، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى دعم هذه الفنون الحرفية وعرض منتجاتها المتميزة، وفتح آفاق أوسع لانتشارها وتطورها وكذلك تشجيع الشباب علي تعلم هذه الحرف والفنون اليدوية الراقية، وإتقانها وإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر في هذا المجال توفر لهم فرص عمل مربحة ومستقرة.