الأرصاد: سقوط أمطار على السواحل الغربية الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور إبراهيم عطا المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع سقوط أمطار مساء اليوم الأربعاء على السواحل الغربية.

وأضاف عطا في تصريحات لمصراوي، اليوم، أنه من المتوقع زيادة عدد مرات سقوط الأمطار في الخريف أكثر من فصل الشتاء، نظرا لأن الخريف أكثر الفصول تسقط فيه الأمطار التي تصل لدرجة السيول.

وأشار المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن حالة البحرين الأحمر والمتوسط مضطربة وترتفع درجة الأمواج من متر ونصف إلى مترين.