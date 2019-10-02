ضبط 6 تشكيلات عصابية و23 من ممُارسي البلطجة على الأهالي بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة في مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت 14 متهم، ارتكبوا 33 حوادث متنوعة. وضُبط في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين 64 متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم القبض على 23 متهم لممارستهم أعمال البلطجة. جرى تحرير المحاضر اللازمة تولت النيابة التحقيق.

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