ضبط 240 قضية مخدرات خلال حملات أمنية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة لضبط تجار مروجي المواد المخدرة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية. وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 242 قضية مخدرات بحوزة 283 متهم، ضُبط خلالها 213,290 كيلو جرام من مخدر البانجو، 12,935 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 2,916 كيلو جرام هيروين، 106 جرام أفيون، 60 جرام شابو، 65 جرام من مخدر الآيس، 1,605 كيلو جرام إستروكس، 205 جرام فودو، 13335 قرص مخدر. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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