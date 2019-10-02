في يوم.. تنفيذ 71 ألف حكم قضائي وضبط 189 قطعة سلاح ناري بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: وجت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية. وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 189 قطعة سلاح ناري، 242 قضية مخدرات، وتنفيذ 71674 حكم قضائي متنوع، وضبط 603 دراجات نارية مخالفة، وضبط 24789 مخالفة مرورية، وفحص 153 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 18 منهم. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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