قطاع أمن المنافذ يضبط 10 قضايا تهريب بقيمة مليون جنيه خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، 10 قضايا تهريب، وكانت المضبوطات "ملابس أجنبية، مستحضرات تجميل، إكسسوارات أثاث، مُعدات مُستعملة، أجهزة تكييف، روافع مُستعملة" بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا "688,149، ستمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائة وتسعة وأربعون جنيهاً.

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وأثمرت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد ضبط قضيتي تهريب بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها "667,300" ستمائة وسبعة وستون ألفاً وثلاثمائة جنيهاً، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط 3 قضايا بمضبوطات بلغت "469 قرص وأمبول مخدر، وضُبط في مجال الأمن العام ضبط "49" قضية "مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية، سلاح أبيض، مخالفات السائقين، تسول، مخالفات مسطح مائي.

ونجح رجال الإدارة العامة للمرور في 1454 مخالفة مرورية متنوعة، ونفذت مباحث تنفيذ الأحكام خلال الحملات 214 حكم قضائي متنوع، وضُبط في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" 6 قضايا متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.