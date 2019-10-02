بالفيديو.. مباحث المصنفات تضبط شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، لحظة ضبط شبكة بث قنوات مشفرة بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة صاحب محل، شبكة بث فضائي أرضي لبث قنوات مشفرة من خلال إجرائه تعديلات الترميز الترددي في بعض أجهزة الإرسال والاستقبال المستخدمة في البث الفضائي عقب شرائها من الأسواق وتركيبها وتثبيتها على سطح أحد العقارات بدائرة مركز شرطة فاقوس.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المقر المشار إليه، وبتفتيش السطح المثبت عليه الشبكة، ومحل تسويقه لأجهزة البث تم ضبط 8 قنوات فضائية يثم بثها من سطح وشقة مؤجرة بأحد العقارات، تحتوي على مواد إعلامية حديثة بالإضافة إلى قنوات أخرى مشفرة عقب فك شفرتها وإعادة بثها للجمهور نظير اشتراك سنوي، ومحطة بث فضائي كاملة.

وتبين أن المتهم يستخدم أجهزة تخليق ترددات لإرسالها واستقبالها من جانب عملائه عقب بيع الأجهزة المعدة لاستقبال التردد دون المرور على القمر الصناعي بالمخالفة للقانون وجهاز لتخليق تردد معدل الترميز وجهاز إرسال هوائي لبث التردد وجهازين دافع إشارة التردد، وجهاز إنكودر لتجميع القنوات وتسميتها، و5 قطع LNP لاستقبال التردد و9 أجهزة ريسيفر لبث القنوات المشفرة وكمية من الكريستالات لتحويل قطع LNP ولاب توب ماركة HP مُحمل عليها المواد الإعلامية المراد بثها على التردد وجهاز محول طاقة متصل ببطارية في حالة انقطاع التيار الكهربائي، مكواة لحام تعديل كريستالات التردد لقطع LNP وفلاشة 32 جيجا مُحمل عليها مواد إعلامية وأفلام أجنبية تبث عن طريق ريسيفر وجهاز نانو أنتنة للإرسال الهوائي.

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كما تم ضبط شاشة تليفزيون LCD 32 بوصة و5 دفاتر لتحصيل الاشتراكات و20 قطعة LNP لاستقبال التردد بالإضافة إلى 12 قطعة LNP عادية و15 انتنة هوائي لتوصيل الريسيفرات بالإنترنت وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج فك شفرات القنوات الفضائية وجهاز DVR يستخدم في تجميع المواد الإعلامية صوت وصورة ونقلها للإنكودر ووحدة إرسال واي فأي وجهاز قياس ميجا هيرتز و18 جهاز ريسيفر مختلف الماركات معدة للبيع و15 أنتنة واي فأي للاتصال بالإنترنت ووحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج فك الشفرة للقنوات الفضائية المشفرة وجهاز إكسيس بوينت واي فأي لنقل البيانات والتحكم بالنظام عن بعد وسويتش TB LINK بعدد 5 مداخل لتجميع كابلات الإنترنت.

وتمثلت مخالفات المذكور في مخالفة قانون تنظيم الاتصالات لإنشاء محطة بث فضائي للقنوات المشفرة وانتهاك قانون جهاز تنظيم الاتصالات – مخالفة قانون تنظيم الإعلام لإنشاء وإدارة مجموعة قنوات فضائية بدون ترخيص – مخالفة قانون الاستثمار الجديد والذى يحظر إقامة أي قنوات فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامي – مخالفة قانون إحكام الرقابة على المصنفات لعدم استخراج رخصة مصنفات من وزارة الثقافة – مخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لإعادة بث القنوات المشفرة بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا استخدام برامج مقلدة ومنسوخة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.