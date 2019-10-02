بالفيديو.. كيف واجهت الداخلية تجار المخدرات بمحيط المدارس والجامعات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، خلال حملات أمنية استهدفت محيط المدارس والجامعات والمعاهد بكافة أنحاء الجمهورية، لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.

أسفرت الجهود عن ضبط 67 قضية "اتجار، وحيازة مواد مخدرة" بإجمالي 86 متهما.

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ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 10 كيلو بانجو و6 كيلو حشيش، و3 كيلو إستروكس، و2 كيلو هيروين و200 جرام أفيون، و135 جرام من الآيس و2774 قرص ترامادول و1750 قرص كبتاجون، و680 قرص مخدر مختلف الأنواع ، و20 قرص مخدر لعقار الإكستاسي، ومبالغ مالية بلغت "59,400 ألف جنيه - 83 هاتف محمول، و9 سيارة، و5 دراجة نارية، و17 قطعة سلاح أبيض، و5 ميزان ".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.